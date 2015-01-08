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Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına uyarı: Libya'yı süratle terk edin

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının ülkeden süratle ayrılmalarını istedi

08 Ocak 2015 01:19

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının ülkeyi süratle terk etmelerini tavsiye etti.

Bakanlığın seyahat duyurusunda, Libya’da bulunmak için mücbir sebepleri bulunmayan vatandaşların bu ülkeden ayrılmaları ve zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemelerinin daha önce tavsiye edildiği hatırlatıldı.

Duyuruda, "Son haftalarda Libya’da yaşanan çatışmalar ve meydana gelen hava saldırıları nedeniyle güvenlik durumundaki istikrarsızlık ve olumsuz gelişmeler çerçevesinde, halen Libya’da kalmış olan vatandaşlarımıza süratle ülkeyi terketmeleri bir kez daha tavsiye olunmaktadır" denildi.

Acil durumlarda Libya’yı terk etmek isteyen vatandaşlara gerekli desteğin verilmesi için Bakanlığın 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi (00 90 312- 292 2929) ile Misurata Başkonsolosluğu (+218-51-266 3211) ile irtibata geçilebileceği belirtildi.

Duyuruda, Türk vatandaşlarının Bakanlığın ve Trablus Büyükelçiliğinin uyarı ve duyurularını takip etmeyi sürdürmeleri, herhalükarda şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almalarının yerinde olacağı vurgulandı.

 

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