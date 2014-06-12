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Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Irak uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Irak'tan ayrılmaları ve seyahat etmemeleri çağrısında bulundu

12 Haziran 2014 23:26

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Irak'tan ayrılmaları yönünde çağrıda bulundu. 

Dışişleri'nin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın en kısa sürede bölgeden ayrılmaları ve bölgeye seyehat etmekten kaçınmaları uygun olacaktır" ifadesi yer aldı.

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

 

"Daha önce Irak’taki gelişmelerle ilgili olarak temsilciliklerimizce yapılan güvenlik ve seyahat uyarılarına ilaveten, değişen koşullar çerçevesinde yeni ve daha kapsamlı bir güvenlik uyarısı yapılması gerekmiştir.

Irak’ta bulunan ve/veya bölgeye seyahat eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri bakımından her koşulda müteyakkız bulunarak mümkün olan en kısa sürede bölgeden ayrılmaları ve bölgeye seyahat etmekten kaçınmaları uygun olacaktır.

Mevcut koşullarda vatandaşlarımızın Irak’tan ayrılmalarına ilişkin planlamayı yaparken, güvenlik durumunun daha da bozulması ihtimalini de dikkate alarak en ihtiyatlı ve emniyetli hareket tarzını benimsemeleri tavsiye edilmektedir.

Vatandaşlarımızın Irak’tan ayrılma esnasında kullanabilecekleri güzergahlar aşağıda sunulmuştur.

Havayoluyla; Bağdat Havalimanı, Basra Havalimanı, Necef Havalimanı, Sülaymaniye Havalimanı, Erbil Havalimanı.

Karayoluyla; Habur/İbrahim Halil Kara Hudut Kapısı, Basra’daki Safvan Kara Hudut Kapısından Kuveyt’e geçiş, Basra’daki Şelamçe Kara Hudut Kapısı’ndan İran’a geçiş, Kerbela ve Babil güzergahları üzerinden ulaşılarak, Trebil Hudut Kapısı’ndan Ürdün’e geçiş, Necef güzergahından ulaşılarak Arar Kara Hudut Kapısı’ndan Suudi Arabistan’a geçiş, Meysan’daki El şeyb Kara Hudut Kapısı’ndan İran’a geçiş, Diyala’daki El-Munzuriye ve Pervizhan Karar Hudut Kapıları’ndan İran’a geçiş, Vasit’teki Zırbatiye Karar Hudut Kapısı’ndan İran’a geçiş, Erbil ve Sülaymaniye Kara Hudut Kapıları’ndan İran’a geçiş (Kuveyt, Suudi Arabistan’a girişlerde vize gerekmektedir)

Aciliyet durumunda Basra limanının da kullanılması mümkündür.

Vatandaşlarımızın, Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda görülmekte, ayrıca olağan dışı hallerde aşağıda irtibat bilgileri sunulan haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne veya Bakanlığımızda kurulan Kriz Merkezine başvurmaları mümkündür."

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