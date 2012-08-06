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Dışişleri'nden 'Türk general yakalandı' iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin Halep kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup bir Türk generalinin yakalandığına dair haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını duyurdu

06 Ağustos 2012 17:03

İran televizyonunun 'Suriye'de muhaliflere yardım eden üst rütbeli Türk subayı yakalandı' iddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
 
Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin Halep kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup bir Türk generalinin yakalandığına dair haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Suriye'nin Halep kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup bir Türk generalinin yakalandığına dair haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Diğer taraftan, sözkonusu asılsız iddia bağlamında bahsekonu Türk generalinin Şam civarında kaçırıldığı anlaşılan 48 İran vatandaşı hacı ile takas edileceği iddiasının da keza gerçeklerle ilgisi bulunmamaktadır. İran Dışişleri Bakanı Salihi Sayın Bakanımızı dün telefonla arayarak, 48 İranlı hacının serbest kalması için ülkemizin yardımını rica etmiştir. Sayın Bakanımız, Sayın Salihi'ye geçmişte de olduğu üzere konuya insani bir açıdan yaklaştığımızı ve bu yönde çaba harcanacağını belirtmiştir."

İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Âlem ve İngilizce yayın yapan Press TV, dün bazı Türk subayların Halep'te Suriye askerleri tarafından yakalandığını öne sürmüştü.

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