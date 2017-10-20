Dışişleri Bakanlığı'ndan "Schengen ülkeleri vize başvurularını durdurdu" iddiasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, bazı Schengen ülkelerinin Türkiye'den yapılan vize başvurularını durdurduğu yolundaki iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa Büyükelçilikleri mesajın içeriğini kesin surette reddetmişler, ülkemizdeki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurgulamışlardır" dendi.

ABD ile Türkiye, karşılıklı olarak vize başvurularını durdurma kararı almıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal medyada dolaşan bazı mesajlarda Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Fransa’nın ABD kararından sonra ülkemizde vize başvurularını durdurma yoluna gittiği veya başvuruların sonuçlanma süresini uzattığı kaydedilmektedir.

"Bu çerçevede temas edilen Ankara’daki AB Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa Büyükelçilikleri mesajın içeriğini kesin surette reddetmişler, ülkemizdeki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurgulamışlardır."

Gazete Duvar'dan Beril Köseoğlu'nun haberine göre, Prontotour'un vize bölümünden aktarılanlar da şöyle:

"Macaristan şirket değiştiriyor"

Macaristan’ın Türkiye’ye vize vermeyi durdurduğu doğru değil. Mesele, aracı şirket değişikliğinden kaynaklanıyor. Vize başvurularını aynı şirket üzerinden alan Macaristan, Portekiz, Norveç ve Slovenya 20 Kasım tarihinden sonra yeni bir şirketle anlaşacak. Bu nedenle, bu dört AB ülkesi 20 Kasım’a kadar olan başvuruları alıyor. Ancak yeni düzenleme nedeniyle şu an için 20 Kasım sonrasına müracaat alınamıyor. Öte yandan, bu durumun bir hafta içinde normale dönmesi de bekleniyor.

Avusturya Hollanda'ya yönlendiriyor

Avusturya vizelerinde de bir ‘sorun’ olduğu doğru ancak bunun kaynağı da sistemsel… Avusturya Konsolosluğu sorunun kendilerinden kaynaklandığını, sistemsel bir sıkıntı yaşandığını açıkladı. Hatta başvuru merkezine de bu konuda bir yazı asıldı. Şu an için yakın zamanlı seyahatler için yapılan Avusturya vizesi başvuruları, aynı merkez üzerinden işlem yapan Hollanda’ya yönlendiriliyor. Yani, yakın bir zamanda Avusturya’ya gitmek isteyenlerin Hollanda vizesi alması kabul görecek.