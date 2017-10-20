T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Schengen ülkeleri vize başvurularını durdurdu" iddiasına ilişkin açıklama

"Ülkemizdeki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında..."

20 Ekim 2017 15:49

Dışişleri Bakanlığı, bazı Schengen ülkelerinin Türkiye'den yapılan vize başvurularını durdurduğu yolundaki iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa Büyükelçilikleri mesajın içeriğini kesin surette reddetmişler, ülkemizdeki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurgulamışlardır" dendi.

ABD ile Türkiye, karşılıklı olarak vize başvurularını durdurma kararı almıştı. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal medyada dolaşan bazı mesajlarda Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Fransa’nın ABD kararından sonra ülkemizde vize başvurularını durdurma yoluna gittiği veya başvuruların sonuçlanma süresini uzattığı kaydedilmektedir.

"Bu çerçevede temas edilen Ankara’daki AB Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa Büyükelçilikleri mesajın içeriğini kesin surette reddetmişler, ülkemizdeki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurgulamışlardır."

Gazete Duvar'dan Beril Köseoğlu'nun haberine göre, Prontotour'un vize bölümünden aktarılanlar da şöyle:

"Macaristan şirket değiştiriyor"

Macaristan’ın Türkiye’ye vize vermeyi durdurduğu doğru değil. Mesele, aracı şirket değişikliğinden kaynaklanıyor. Vize başvurularını aynı şirket üzerinden alan Macaristan, Portekiz, Norveç ve Slovenya 20 Kasım tarihinden sonra yeni bir şirketle anlaşacak. Bu nedenle, bu dört AB ülkesi 20 Kasım’a kadar olan başvuruları alıyor. Ancak yeni düzenleme nedeniyle şu an için 20 Kasım sonrasına müracaat alınamıyor. Öte yandan, bu durumun bir hafta içinde normale dönmesi de bekleniyor.

Avusturya Hollanda'ya yönlendiriyor

Avusturya vizelerinde de bir ‘sorun’ olduğu doğru ancak bunun kaynağı da sistemsel… Avusturya Konsolosluğu sorunun kendilerinden kaynaklandığını, sistemsel bir sıkıntı yaşandığını açıkladı. Hatta başvuru merkezine de bu konuda bir yazı asıldı. Şu an için yakın zamanlı seyahatler için yapılan Avusturya vizesi başvuruları, aynı merkez üzerinden işlem yapan Hollanda’ya yönlendiriliyor. Yani, yakın bir zamanda Avusturya’ya gitmek isteyenlerin Hollanda vizesi alması kabul görecek.

 

 

ETİKETLER

Schengen vizesibakanlıkaçıklamahaberdışişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24