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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Şarm El Şeyh' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Şarm El Şeyh'e seyahat etmeyi planlayanların güvenlikle ilgili riskleri göze alması gerektiğini ifade etti

19 Kasım 2015 22:01

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Şarm El Şeyh bölgesine seyahat edecekler için bir duyuru yayımladı. Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda Şarm El Şeyh ve çevresindeki güvenlik durumuna bağlı son gelişmeler çerçevesinde bazı havayolu şirketlerinin kente uçak seferlerini durdurduğu hatırlatılarak bölgeye seyahat etmeyi planlayanların söz konusu riskleri dikkate alması gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin duyurusu şöyle:

"Mısır'ın Sina bölgesinde yer alan Şarm El Şeyh ve çevresindeki güvenlik durumuna bağlı son gelişmeler çerçevesinde, bazı havayolu şirketlerinin bu kente uçak seferlerini durdurdukları ya da kesintilere gittikleri görülmektedir. Bu durum karşısında, Şarm El Şeyh'e seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın, sözkonusu riskleri dikkate almalarında fayda bulunduğu düşünülmektedir."

Geçtiğimiz haftalarda Mısır'ın gözde tatil bölgesi Şarm El Şeyh'ten St. Petersburg'a giden Rus uçağı yerleştirilen bombanın patlatılması üzerine düşmüş, 224 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın ardından havayolu şirketleri Şarm El Şeyh'e uçuşlarını iptal etmişti. 

 

 

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