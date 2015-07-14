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Dışişleri Bakanlığı'ndan nükleer anlaşma açıklaması

'Anlaşmanın kesintisiz biçimde uygulanmasının bölge barış, güvenlik ve istikrarı bakımından hayati önem taşıdığını vurgulamakta yarar görüyoruz'

14 Temmuz 2015 19:01

İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da süren nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'den ilk tepki geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgenin barış, güvenlik ve istikrar bakımdan önemli olduğu vurgulanan anlaşma ile ilgili "Türkiye, P5+1 ile İran arasında uzun zamandır devam eden müzakerelerin "kapsamlı ortak eylem planı" adı verilen bir anlaşma üzerinde mutabakatla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılamıştır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: 

“İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun çözümü için diplomasiyi tek seçenek olarak gören Türkiye, P5+1 ile İran arasında uzun zamandır devam eden müzakerelerin "kapsamlı ortak eylem planı" adı verilen bir anlaşma üzerinde  mutabakatla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılamıştır. Tarafları bu neticeyi mümkün kılan çabaları için kutluyor; varılan anlaşmanın tüm unsurları ile uygulanmasına önem atfediyor; önümüzdeki dönemde uygulamanın denetlenmesinde merkezi rol üstlenecek olan Uluslararası Atom Enerji Ajansı ve uluslararası toplum ile tam bir şeffaflık temelinde anlaşmada öngörülen işbirliğinin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Anlaşmanın güven verici bir anlayışla kesintisiz biçimde ve tam olarak uygulanmasının bölge barış, güvenlik ve istikrarı bakımından da hayati önem taşıdığını bu bağlamda vurgulamakta yarar görüyoruz.”

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