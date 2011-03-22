-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN NEVRUZ RESEPSİYONU ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Nevruz'u Libya, Bahreyn, Yemen, Irak, Kırgızistan ve bütün bu coğrafyadakilerin de diğerleriyle birlikte coşku içinde kutlamalarını istediklerini belirtti. Davutoğlu, Nevruz Bayramı dolayısıyla Ankara Palas Devlet Konukevi'nde bazı ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'daki yabancı öğrencilerin temsilcilerinin davetli olduğu bir resepsiyon verdi. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu kutlama ile bir başlangıç yaptıklarını, bundan böyle her yıl bu kutlamayı yapmayı istediklerini belirterek, davetli büyükelçiler ve öğrencilere teşekkür etti. Nevruz'un insanlık tarihinin en eski geleneklerinden biri olduğunu, her toplumda baharın başlangıcı ve doğanın yeniden doğuşunun insanlara ilham vermiş olduğunu anlatan Davutoğlu, Nevruz bayramının özellikle Türk coğrafyasında, bütün Avrasya ve Mezopotamya'da kutlanan köklü bir gelenek olduğunu söyledi. Doğanın yeniden doğuşunun, bir hasat döneminin başlangıcı olan Nevruz'un aynı zamanda bir şükür bayramı olduğunu, insanlara kendilerini yeniden doğmuş hissi verdiğini, aynı zamanda bu dönemin bir muhasebe yapma ve gelecek yıla da hazırlanma imkanı verdiğini kaydeden Davutoğlu, bu yüzden Nevruz'un bir de yılbaşı anlamı olduğunu belirterek, Melik Şah'ın Celali yılbaşısını hatırlattı. "Doğayla buluşan insanın keşfedeceği ilk şey sevgidir, muhabbettir çünkü doğada hangi açıdan bakarsanız bakın bütün unsurlar ilahi kudreti, muhabbeti yansıtırlar" diye konuşan Davutoğlu, bu dönemde insanların hem doğanın yeniden doğuşunu hem de doğa içindeki muhabbeti keşfetmiş olduklarını dile getirdi. Davutoğlu, Nevruz'un değişik coğrafyalarda yaşayan insanların kalpleri, gönüllerini birleştirdiğini ifade ederek, onun için Nevruz'u tam bir kardeşlik coşkusu içinde kutladıklarını söyledi. Türkiye'de de Nevruz'un Avrasya coğrafyasından gelen gençlerle kutlanmasının özel bir anlam ifade ettiğini kaydeden Davutoğlu, gecenin sunuculuğunu Kırgız bir gencin, açılışı Iraklı bir gencin yaptığını, Nevruz ateşini de Azeri bir gencin yaktığını dile getirdi. Davutoğlu, "Dünyaya şunu ilan edecekler; Nevruz barış demek ve bu coğrafyada yaşayan insanlar barışı doya doya hissetmek istiyorlar" diye konuştu. Geçen yıl Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir girişimle Nevruz'un BM günü olarak tescil edildiğini anımsatan Davutoğlu, bu coşkuyu bugün ABD, Avusturya ve Brezilya gibi birçok dost ülkenin büyükelçileri ile birlikte kutladıklarını belirterek, "Ve dünyaya bugün bir barış mesajı iletiyoruz. İstiyoruz ki; bugün Libya'da olan kardeşlerimiz de, Bahreyn'dekiler de, Yemen'dekiler de, Irak'takiler, Kırgızistan'dakiler, bütün bu coğrafyadakiler de diğer kardeşlerimizle birlikte Nevruz'u coşku içinde kutlasınlar" diye konuştu. Davetlilerin Nevruz Bayramını kutlayan Davutoğlu, baharın herkese güzel bir hayat ve mutlu günler getirmesini temenni etti. -NEVRUZ ATEŞİNİN YAKTI VE ÜZERİNDEN ATLADI- Davutoğlu, konuşmasının ardından konukevinin balkonunda hazırlanan Nevruz ateşini davetlilerle birlikte yaktı ve ateş üzerinden atladı. TÜRKSOY Genel Müdürü ve Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Uyruklu Öğrenciler Başkanı'nın da birer konuşma yaptığı resepsiyona çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçileri, Ankara'daki yabancı öğrencilerin temsilcileri, Bakanlık mensupları ve TÜRKSOY ve yabancı öğrencilerle ilgili bazı kurumların temsilcileri katıldı. Resepsiyonda 3 yabancı öğrenci, Nevruz Bayramı vesilesiyle TÜRKSOY'un davetlisi olarak Ankara'ya gelen sanatçıların katılımıyla bir müzik programı icra etti.