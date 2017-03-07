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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımlarını kınadı

07 Mart 2017 02:36

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 6 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımlarını kınıyoruz. Sözkonusu fırlatmalar, KDHC'nin sonuncusu Kasım 2016'da kabul edilen 2321 sayılı karar olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden açık ihlalini teşkil etmektedir" dedi.

Açıklamada, "KDHC, gerek bölgesel, gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemelerine ve diğer faaliyetlerine son vermeli ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmelidir. KDHC'ye kendisine ve uluslararası topluma faydası olmayan ve bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren çatışmacı davranışlara son vermesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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