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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 02:00

-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Kore Yarımadasında gerginliğin tırmanmasına neden olan gelişmelerin kaygı verici olduğunu ve durumun yakından izlendiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, Kuzey Kore'nin dün Güney Kore'nin Yeonpyeong Adası'na düzenlediği topçu ateşinin, yarımadanın barış ve istikrarı açısından tehlike oluşturduğu kadar, küresel barış açısından da olumsuz yansımaları olabileceği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu saldırgan eylemi kınıyor, Ateşkes Anlaşması hükümlerine bir an önce uygun hareket edilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi. Türkiye'nin, uyuşmazlıkların kuvvete başvurulmaksızın barışçı yollar ve diyalogla çözülmesi gerektiğine inandığının vurgulandığı açıklamada, gerginliği tırmandırıcı eylemlerden kaçınılmasının önem arz ettiği ifade edildi. Açıklamada, durumun bir an önce normale dönmesi temennisi de dile getirildi.

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