Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum yönetimine yaptığı, Türkiye’nin adadaki etkin ve fiili garantisini sona erdirmeyi öngören Guterres belgesini kabul etme çağrısına ilişkin olarak, "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" dedi.

Aksoy, Pompeo ve Çavuşoğlu'nun Washington’da görüşmek üzere mutabık kaldıklarını, kesin tarihin belli olmadığını söyledi.

Aksoy, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin KEK toplantısı çerçevesinde bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

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