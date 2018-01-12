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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

"BM kararlarını ihlal eden, uluslararası toplumun her türlü tepkisini umursamayan bu sorumsuz tutumuna bir an önce son vermesi gerekmektedir"

12 Ocak 2018 18:56

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki yerleşimlerde yeni konutlar inşa etme süreci ile Gazze ve Nablus'taki müdahaleler sonucunda iki kişinin hayatını kaybetmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde 1000'den fazla konutun daha inşasına dair sürecin ilerletilmesini ve işgalci güç tarafından yapılan müdahaleler sonucunda Gazze ve Nablus'ta iki kişinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail hükümetinin, Filistin halkının başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklarını çiğneyen, bölgede çatışmaya yol açma riski taşıyan, uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal eden, uluslararası toplumun her türlü tepkisini umursamayan bu sorumsuz tutumuna bir an önce son vermesi gerekmektedir."

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