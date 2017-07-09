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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

"Bu tür gayri meşru adımlar uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek iki devletli çözüm zeminini zedelemektedir"

09 Temmuz 2017 23:51

Dışişleri Bakanlığı,  İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerde ilave bin 500 konutun inşasına ilişkin onay sürecini ilerletmesini kınadıklarını bildirdi. 

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre;  Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerde ilave bin 500 konutun inşasına ilişkin onay sürecini ilerletmesini kınadıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu tür gayri meşru adımlar uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek iki devletli çözüm zeminini zedelemektedir" denildi. 

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