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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri inşa etme kararı almasını kınadı

17 Şubat 2013 20:09

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''İsrail makamlarının, işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek, Batı Şeria'daki Bet Al yerleşiminde 90 yeni birimin inşasına, Beytüllahim'in güneyindeki yasa dışı yerleşim birimlerinde toplam 346 yeni yerleşim için planlama sürecinin başlatılmasına onay vermesini şiddetle kınıyoruz'' denildi.

İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukukun bir ihlali olduğunun kaydedildiği açıklamada, ''İsrail'in, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ısrarla sürdürmesi, iki devletli barış vizyonunu tahrip etmektedir'' ifadesine yer verildi.

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