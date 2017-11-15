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Dışişleri Bakanlığı'ndan IŞİD'lilerin tahliyesiyle ilgili açıklama

"ABD'nin IŞİD'le yapılan anlaşmaya 'saygı duyulduğunun' görülmesinden esef duyulmuştur"

15 Kasım 2017 03:29

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Rakka kentinden IŞİD'li teröristlerin otobüslerle tahliye edilmesi görüntülerinin ortaya çıkması üzerine açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, IŞİD'le yapılan gizli anlaşmanın son derece vahim ve ibret olduğu değerlendirilmesi yapıldı. Açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından bu anlaşmaya ‘saygı duyulduğunun’ görülmesinden esef duyulmuştur” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Esef duyuldu

“Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin, Rakka’nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ’la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ teröristini Rakka’dan tahliye etmesi, son derece vahim ve ibret verici bir gelişmedir. Her vesileyle vurguladığımız gibi, PYD/YPG’nin Suriye’deki amacı DEAŞ’e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir. Sözkonusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur. DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, sözkonusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya ‘saygı duyulduğunun’ görülmesinden de esef duyulmuştur.”

 

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