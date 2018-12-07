Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Çabahar kentinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İran’ın Çabahar kentinde bugün bir polis merkezinde meydana gelen saldırı sonucunda ölenlerin ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, İran halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

Ne olmuştu?

İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde, bir polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az dört kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. İran Kızılayı'na göre 35 kişi de yaralandı. Saldırıyı, Belucistan bölgesinden cihatçı grup Ensar el Furkan üstlendi.

Afganistan ve Pakistan ile sınırı bulunan Sistan-Belucistan eyaletinde Pakistan merkezli Beluci ve Sünni ayrılıkçı gruplar faaliyet gösteriyor. Eyalet aynı zamanda cihatçı gruplar tarafından sınır geçişlerinde kullanılıyor.