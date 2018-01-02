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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

İran'daki gösterilerde ölü yasıyı giderek artıyor

02 Ocak 2018 14:26

Türk Dışişleri Bakanlığı, İran'da hayat pahalılığı ile başlayan ancak daha sonra rejime karşı yönelen protestolarla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "huzur ve istikrarın korunmasına önem verildiği" ifade edildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'da 20'nin üzerinde şehre yayılan protestolarla ilgiliyapılan açıklama şöyle:

"İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır.

"Provokasyonlara kapılmamalı"

Türkiye, dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz.

"Dış müdahalelerden kaçınılmalı"

Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz."

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