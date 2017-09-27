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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak’a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Dohuk, Erbil ve Süleymaniye için Türk vatadandaşlarına seyahat uyarısında bulundu

27 Eylül 2017 23:37

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta bulunan veya Irak’a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan duyuruda, “IKBY’de düzenlenen referandumun neden olması muhtemel güvenlik risklerine karşı Dohuk, Erbil ve Süleymaniye’ye seyahat etmeyi planlayan veya bu vilayetlerde bulunan vatandaşlarımıza yönelik olarak 25 Eylül 2017 tarihinde yayınladığımız seyahat uyarısının Irak Hükümetinin, IKBY kontrolündeki tüm sınır kapılarının ve havalimanlarının Merkezi Hükümete teslim edilmesi çağrısı ışığında yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır” denildi.

Duyuruda “Vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza ilaveten, Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımızca görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arz edebilecek güvenlik durumu ve seyahat imkanları hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığımız ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür” ifadesi kullanıldı.

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