Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması: FETÖ delillerine itibar edildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "ABD mahkemesi emsali olmayan bir karara imza attı. Hakan Atilla suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum edildi" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir.

Böylece, anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkûm ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır.

Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir."

Ne olmuştu?

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ketinde görülen ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tek sanık olarak yargılandığı davada karar açıklanmıştı.

Davanın hâkimi Berman, "Bu davada, kitapta yazan mahkumiyetin değil, merhametli bir cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dediği Atilla'ya 32 ay hapis cezası vermişti. 14 aydır tutuklu bulunan Atilla'nın cezaevinde kaldığı süre bu cezadan düşülecek. Atilla ayrıca kararı temyiz edebilecek.