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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Sudan'a başsağlığı mesajı

03 Mart 2021 18:29

Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güney Sudan'da Jonglei eyaletindeki Pieri kasabasından Yuai ve Juba'ya hareket eden bir yolcu uçağının dün kalkıştan bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Güney Sudan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" 

 

dışişlerisudan
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