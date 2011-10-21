-Dışişleri Bakanlığı'ndan gemi kazasına ilişkin açıklama ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Adriyatik'te yaşanan kazanın ardından batan ve mürettebatının tamamı Türk olan Reina 1 isimli geminin kaptan ve ikinci kaptanının kurtarıldığını, kalan 8 personelin aranmasına Arnavutluk makamlarınca halen devam edildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Durres-Bari arasında 189 yolcu ile sefer yapan Türk bayraklı Ankara feribotu ile Malta bayraklı Reina 1 isimli yük gemisinin, saat 02.35'te Arnavutluk'un Durres Limanı'nın yaklaşık 20 deniz mili açığında çarpıştığı kaydedildi. Açıklamada şunlar belirtildi: ''Kazanın ardından kısa süre sonra batan ve mürettebatının tamamı Türk olan Reina 1 isimli geminin kaptan ve ikinci kaptanı kurtarılmış olup, kalan 8 personelin aranmasına Arnavutluk makamlarınca halen devam edilmektedir. Ankara Feribotunda bir hasar ve can kaybı olmamıştır. Tiran Büyükelçiliğimiz arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip etmekte olup, Durres kentinde kurulan kriz merkezinde Büyükelçiliğimizin iki personeli de görev yapmaktadır. Deniz Kuvvetlerimize ait Barbaros fırkateynimiz de kaza mahalline yönlendirilmiş olup, Firkateynimiz 21 Ekim 2011 sabahı erken saatlerde bölgeye ulaşarak, Arnavut makamlarınca yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına katılacaktır.''