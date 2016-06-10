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Dışişleri Bakanlığı'ndan EURO 2016 için terör uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya gidecek Türk vatandaşlarının kalabalık yerlerde dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı

10 Haziran 2016 01:04

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya seyahat edecek Türk vatandaşları için terör uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Milli Takımımızın da katılacağı EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası 10 Haziran – 10 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fransa’nın evsahipliğinde Bordo, Lens, Lille, Liyon, Marsilya, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne ve Toulouse’da düzenlenecektir.

Ev sahibi Fransa, Paris’te yaşanan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasını, Avrupa Futbol Şampiyonasını da kapsayacak şekilde iki ay daha uzatmıştır.

Fransız makamlarınca, bu kapsamda, maçların oynanacağı stadyumlar, taraftarların biraraya gelmeleri için hazırlanan taraftar alanları (fanzones) ve insanların toplu olarak bulunacağı diğer alanlarda yoğun önlemler alınmakla birlikte, vatandaşlarımızın mevcut güvenlik riski konusunda bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu çerçevede, Şampiyonayı takip etmek üzere ülkemizden, Fransa içinden ve diğer yabancı ülkelerden maçların oynanacağı şehirlere seyahat edecek vatandaşlarımızın, toplu taşıma araçlarında ve başta yukarıda anılan alanlar olmak üzere, kalabalık yerlerde azami ölçüde dikkatli olmalarında, acil durumlarda yerel makamların vereceği talimatlara uymalarında ve yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde, Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda görülmektedir."

 

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