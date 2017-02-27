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Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan’a kınama

"Azerbaycan'a yönelik olarak ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz"

27 Şubat 2017 02:04

Türkiye, Ermenistan'ın, cephe hattında Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan tarafından 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece temas hattında Azerbaycan'a yönelik olarak ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Ermenistan çeyrek asırdır Azerbaycan'ın topraklarının beşte birini işgal altında tutmaktadır. Nisan 2016'da temas hattında ve Azerbaycan-Ermenistan sınırının bazı kesimlerinde yaşanan şiddetli çatışmaların tekrar yaşanmamasını teminen Ermenistan'ı ateşkese uymaya ve ihlallere son vermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubu'nun bir üyesi olan Türkiye, ihtilafa Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir. Bu bağlamda Minsk Grubu'nun, söz konusu ihtilafın çözümü konusundaki çabalarına ivme kazandırmasının zorunluluk arz ettiğini değerlendiriyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azeri mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile telefonla görüşerek, bilgi aldığı belirtildi.

 

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