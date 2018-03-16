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Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu'nun yanıtlamayı reddettiği sorularla ilgili açıklama

Çavuşoğlu, Afrin operasyonu ve İsviçre'de iş adamının Türk diplomatlarca kaçırıldığı iddialarını soran gazeteciye "FETÖ'cü gibi gördüm sizi" cevabını vermişti

16 Mart 2018 20:48

Dışişleri Bakanlığı, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla birlikte yaptığı basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yöneltilen “Afrin’de düzenlenen operasyon Suriye’nin egemenlik haklarının ihlali değil mi?” ve “İki Türk diplomatın İsviçre’de bir işadamını kaçırmaya çalıştığı, bu yüzden İsviçre tarafından sınır dışı edilmek istenmeleri konusunda düşünceniz nedir?” sorularıyla ilgili açıklama yaptı. 

Bakan Çavuşoğlu’nun “FETÖ’cü gibi gördüm sizi. FETÖ’cü ağzıyla sorulan soruları yanıtlamıyorum” cevabını verdiği sorularla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, şunları söyledi: 

"İsviçre'de münteşir Tages-Anzeiger gazetesinin internet sitesinde ‘İsviçreli bir işadamının kaçırılmaya çalışılması' ile ilgili olarak yayınlanan bir haberde yer alan ve Büyükelçiliğimiz ile personelimizi hedef gösteren mesnetsiz iddiaları tamamıyla reddediyoruz. Söz konusu iddiaları ortaya atan gazeteyi ve haberde atıfta bulunulan İsviçre makamlarını, eğer gerçek ve ciddi meselelerle ilgilenmek istiyorlarsa, İsviçre'de yuvalanan terörist PKK ve FETÖ yapılanmalarına odaklanmaya davet ediyoruz.”

Çavuşoğlu'ndan gazeteciye: FETÖ'cü gibi gördüm sizi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da İranlı ve Rus mevkidaşları Sergey Lavrov ve Cevad Zarif ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, yerel bir gazeteciden gelen, "Üçlü görüşmede Afrin operasyonu gündeme getirildi mi? Bu operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değil mi? İsviçre basınında çıkan haberlere göre 2 Türk diplomatın Nazi Almanyası'ndaki yöntemlerle birisini kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki resmi açıklamanız nedir? Ve İsviçre bu diplomatların dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyormuş. Bu konuda görüşünüzü öğrenmek isterim” sorusunun ardından şu cevabı vermişti:

"Kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazeteci olarak da bilmiyorum. Sorduğunuz soruyla biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzıyla sorulan sorulara zaten cevap vermem. Afrin konusunda açıklamalarımızı yaptık."

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