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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Bosna Hersek’ açıklaması

“Türkiye, Bosna Hersek’in tüm Avrupa-Atlantik kuruluşları ile bütünleşmesine olan desteğini sürdürecektir”

21 Eylül 2016 01:40

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne tam üyelik için başvuran Bosna Hersek’in müracaatının kabul edilmesi hakkında açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “15 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği’ne tam üyelik için müracaat eden Bosna Hersek’in başvurusu bugün kabul edilmiştir. AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren AB Genel İşler Konseyi toplantısında alınan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, adaylık için gereken kriterleri yerine getiren ve tam üyelik başvurusu kabul edilen Bosna Hersek’in bu kararla başlatılacak olan üyelik müzakere sürecinin de başarı ile sonuçlanmasını temenni etmektedir. Türkiye, Bosna Hersek’in tüm Avrupa-Atlantik kuruluşları ile bütünleşmesine olan desteğini sürdürecektir” denildi.

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