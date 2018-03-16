Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili kararına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik kararına ilişkin "Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha konusundaki sicili bilinen Avrupa Parlamentosu'nun bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'nin "Suriye'deki durum" başlıklı kararında Türkiye'ye yapılan çağrının, AP'nin gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesi olduğu belirtilerek, "Bu kararla birlikte Avrupa Parlamentosu bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir." denildi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın bir terörle mücadele harekatı olduğu ve uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Harekatın hedefinde, Afrin bölgesinde konuşlu PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü unsurları ile Suriye'nin diğer kesimlerinden gelen ve bu bölgede yuvalanan DEAŞ unsurları bulunmaktadır. PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Bu itibarla, harekat, yalnızca Türkiye'nin ulusal güvenliğini değil Avrupa'nın da güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası meşruiyete sahip bir harekattır.



Harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbiri alan Türkiye'ye karşı yöneltilen bu ithamlar haksız ve dayanaksızdır. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahı yoktur.

Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha konusundaki sicili bilinen Avrupa Parlamentosu'nun bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Türkiye'nin, Suriye'de başta Doğu Guta'da olmak üzere yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi ve İdlib dahil diğer bölgelerde gerginliklerin azaltılması ile sahada sükunetin tesisi yönünde en çok çaba gösteren ülkelerden biri olduğunun altı çizilen açıklamada, aynı zamanda, Suriye krizinin siyasi yollardan çözüm gayretlerine destek ve katkısıyla da öncü rol oynadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nu ve AB ülkelerini, Suriye'de 7 yıldır süregiden krizin sona erdirilmesi ve sahada çatışmaların durdurulması yönünde sorumluluk üstlenmeye ve gerçek anlamda katkıda bulunmaya davet etmektedir." denildi.

AP Genel Kurul oturumunda dün kabul edilen tasarıda, Türkiye'ye Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurması çağrısında bulunularak harekatın sivilleri tehdit ettiği savunulmuştu. Afrin'de yükselen tansiyondan endişe duyulduğu belirtilen kararda, Türkiye'nin Afrin'den askerlerini çekmesi ve yapıcı rol oynaması çağrısı yapılmıştı. Kararda, "Afrin’den sivil kayıp haberleri geldiği" iddia edilerek "Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilgiye uğratılmasına yoğunlaşılması" istenmişti.