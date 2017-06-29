Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya yanıt: Şiddetle kınıyoruz!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in G20 zirvesi için Hamburg'a gidecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın burada miting düzenlemesinin uygun olmayacağı yolundaki açıklamasına Ankara'dan yanıt geldi.

"Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır" denen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Erdoğan'ın Almanya'da bir toplantı düzenlemesine sıcak bakılmadığını vurgulamış; "Bakan Gabriel'in yaptığı açıklamayı Başbakan da onayladı. Alman hükümetinin tutumu bu şekildedir" diye konuşmuştu.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz da Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesine karşı çıkmıştı.

Dışişleri'nden yanıt

Dışişleri Bakanlığı, G20 zirvesi öncesinde Almanya ile yaşanan 'miting kriziyle' ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 toplantısı vesilesiyle Hamburg'a yapacağı ziyaret kapsamında, Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken, diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir.

Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."

Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Erdoğan'ın Hamburg'ta miting düzenlemesinin uygunsuz olacağını söylemiş, Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin engellenmesi gerektiğini belirtmişti.

Alman basınında G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan TürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirildi.

Türk siyasetçilerin Nisan ayındaki Anayasa referandumu öncesinde Almanya'da düzenlemek istediği etkinliklerin bazıları iptal edilmiş, Türk siyasetçiler Almanya'da etkinlik düzenlenecek salon işletmelerinin ya da ilgili belediyelerin salonların gerekli koşullara sahip olmadığı gerekçesiyle etkinlikleri iptal etmesini sert bir dille eleştirmişti.

Alman medyası: Başvurular reddedildi

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki büyük salon işletmelerinden yapılan açıklamalarda rezervasyon için yapılan başvuruların kısmen reddedildiği belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak ise "Türkiye'den resmi bir istekte bulunulmadığını" açıkladı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği de Erdoğan'ın Almanya'da toplantı yapmak istediğine dair bilgilerinin olmadığını duyurdu. Ancak Alman basınında Erdoğan'ın konuşma yapabilmesi için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verildi.