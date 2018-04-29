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BBC Türkçe

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin harekatını kınayan Merkel'e tepki: "Dezenformasyona dayanan talihsiz bir açıklama"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sivil ölümleri iddiaları ve göç kaygıları sonrası TSK ve ÖSO'nun Afrin'e yönelik harekatını "kınayan" açıklamasına, Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi ve Merkel'i "dezenformasyona dayanan talihsiz bir açıklama" yapmakla

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e yönelik harekatını "kınadığı" yönündeki açıklamasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Merkel, "sivil ölümleri" iddiaları ve göç kaygılarını da hatırlatarak "Türkiye'nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine karşın Afrin'de olanlar kabul edilemez. Bunu en sert şekilde kınıyoruz" diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanlığı ise Merkel'i "dezenformasyona dayanan talihsiz bir açıklama" yapmakla suçladı.

Merkel'in çıkışının Türkiye ile ilişkilerde yeni bir gerginliğe neden olmasından endişe ediliyor.

Angela Merkel'in açıklaması Çarşamba günü Federal Meclis'te Suriye'deki duruma ilişkin yaptığı konuşma sırasında geldi.

Merkel, Rusya'yı Suriye'de yaşananlara seyirci kalmakla suçlarken, Türkiye'ye "Afrin'de binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez" mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Merkel'in açıklamasına yanıtıysa gecikmedi:

Ankara'dan yaplan yazılı açıklamada, "Müttefiklerimizi Türkiye aleyhindeki dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü destekleyen ülke konumuna düşmek yerine, ülkemizle yakın eşgüdüm ve istişare içinde Suriye'de kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için çaba harcamaya davet ediyoruz" denildi.

Öte yandan, iki ülke arasında Afrin konusunda diyaloğun sürdüğüne yönelik sinyaller de geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman mevkidaşı Frank Walter Steinmeier Çarşamba günü yaptığı telefon konuşmasında "teröre karşı ortak mücadelenin önemini" vurguladığı bildirildi.

Almanya hükümeti, Afrin harekatına karşı tepkisini yetersiz bulan Kürt göçmenler ve ülkedeki muhaliflerce eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Harekatta Alman yapımı tankların kullanılması, eleştirilerin başlıca sebebi.

Buna karşın Türkiye Berlin'i, Almanya'daki PKK destekçilerine karşı yeterince sert önlemler almamakla eleştiriyor.

Pazar günü TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'i kontrolü altına alması sonrası, sivillerin durumuna ilişkin Batı'dan "kaygılıyız" mesajları gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) çatışmalar sonrası Afrin'deki yaklaşık 104 bin kişinin yerinden edildiğini söylerken, UNICEF'in tahminine göre, Afrin'de halen yarısına yakını çocuk olmak üzere yaklaşık 100 bin sivil bulunuyor.

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