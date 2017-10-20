Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'da yapılan saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı



Dışişleri Bakanlığı tarafından, Afganistan\'da camilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlandı.

Yayınlanan mesajda \"Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de ve Ghor vilayetinde bugün camilere gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Kutsal mekanlara gerçekleştirilen ve Afganistan\'ın toplumsal huzurunu hedef alan bu alçak terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz\" ifadeleri yer aldı.

Haber: ANKARA, (DHA)