Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Kudüs' tepkisi

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiği'ni Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını duyurmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kudüs'le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini gösterdiğimektedir" denildi. ABD'nin kararının kaygı verici olduğu belirtilen açıklamada Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdüreği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"ABD Yönetimi’nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kudüs’le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir.

ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu’nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır.

ABD’nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir."

ABD Yönetimi, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.