Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Filistin Temsilciliği'ni kapatma kararına tepki

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD\'nin Filistin Kurtuluş Örgütü\'nün Washington ofisini kapatma kararına ilişkin, \"Kapatılması kararı endişe vericidir ve ABD\'nin Orta Doğu barış sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir\" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD\'nin Filistin Kurtuluş Örgütü\'nün Washington ofisini kapatma kararına tepki gösterdi. Bu kararın endişe verici olduğunu söyleyen Aksoy, \"ABD’nin Orta Doğu barış sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir. Bu karar, iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesi yönündeki teşebbüsleri cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir\" dedi.