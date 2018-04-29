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BBC Türkçe

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Büyükelçisi'ne protesto

Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylar nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak protesto verildiğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın bakanlığa çağrıldığını ve Washington'da Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan olaylarda ABD güvenlik personelinin davranışlarıyla ilgili kendisine sözlü ve yazılı olarak protesto verildiğini açıkladı.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un olaylarla ilgili "Türk şiddeti tek kelimeyle bir şekilde kabul edilemez" ifadelerinin ardından geldi.

ABD'de, Türk Büyükelçiliği önündeki kavgaya tepkilerWashington Büyükelçiliği konutu önünde kavga

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Vaşington'u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir".

Açıklamada ziyaret sırasında güvenlik zaafları yaşandığı belirtildi:

"ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır".

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı protesto eden grupla, Erdoğan'ı karşılamak için bir araya gelen grup arasında yaşanan kavgada 11 kişi yaralanmış, iki kişi de gözaltına alınmıştı.

Ellerinde PYD (Demokratik Birlik Partisi) bayrağı ve Selahattin Demirtaş'la ilgili dövizler bulunan bir grup, konutun karşısındaki alanda Erdoğan'ı protesto etmişti.

Çıkan kavgaya Türk korumalar da dahil olmuştu. Bazı korumaların göstericilere yumruk ve tekme attığı görüntüler basına yansımıştı.

Kavga ülkede tartışma yaratmış, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç olayla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Washington'da Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan arbedeyle ilgili Fox News televizyonuna açıklama yaptı.

Tillerson,Türkiye Büyükelçisi Kılıç'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi ve "Türk şiddeti tek kelimeyle kabul edilemez" dedi.

Tillerson, "Halen süren bir soruşturma var. Soruşturmanın sonucunun ne olacağını göreceğiz. Türkiye Büyükelçiliği önünde olanlarla ilgili dehşete düştüğümüzü ilettik" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise Kılıç'ın "ABD'den atılması gerektiğini' söyledi. McCain, "Böyle bir şey diplomatik olarak karşılıksız bırakılamaz. Burası Türkiye değil. Burası bir üçüncü dünya ülkesi değil" diye konuştu.

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