Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki: Beyanını hayretle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’nda Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerin serbest bırakılması çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in bugün (26 Nisan) Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ülkemizi ilgilendiren konularda “Birlik dayanışması” kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü gördük. Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz.

Juncker’in ayrıca ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askerin ‘mutlaka serbest bırakılmaları’ yönündeki beyanını da hayretle karşılıyoruz. Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz.”

Juncker ne demişti?

Juncker, Atina ziyareti kapsamında Yunan meclisinde milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-AB zirvesinde bir araya geldiklerini anımsatan Juncker, "Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Varna'daki toplantıda Erdoğan'a, komşularıyla iyi ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı duyma gereğini anımsattık."ifadelerini kullandı.

Juncker, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker konusuna ilişkin, "İki Yunan askeri de unutmayalım. Bana kimse 'Bu iki askerin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturuyor' demesin. Mutlaka serbest bırakılmalılar." diye kaydetti.