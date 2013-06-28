Dışişleri Bakanlığı'nda genç diplomat atama dalgası

Dışişleri Bakanlığı'nda hazırlanan yeni kararnameyle çok sayıda diplomatın görev yeri değiştirildi. Büyükelçi olarak ataması yapılan isimlerin büyük çoğunluğu genç diplomatlardan oluşuyor

hurriyet.com.tr’nin haberine göre, Bakanlığın mevcut müsteşar yardımcılarından 3’ü yurttdışına atanacak. Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Dışişleri Başdanışmanı Ferden Çarıkçı Cenevre BM Daimi Temsilcisi yapılırken, Bakanlık Sözcüsü Levent Gümrükçü de Tiflis (Gürcistan) Büyükelçisi oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun önceki gün akşam itibariyle bakanlık personelini şahsen arayarak yeni görevlerini tebliğ etmeye başladı. Çok sayıda genç diplomat terfi alarak büyükelçi atandı.

Kararnamede yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Fatih Ceylan –Brüksel NATO Daimi Temsilciliği, Binnur Fertekligil-Viyana BM Daimi Temsilciliği, Hasan Göğüş–Viyana Büyükelçiliği, Şakir Fakılı-Budapeşte Büyükelçiliği, Kaya Türkmen-Stockholm Büyükelçiliği, Mehmet Dönmez-Kopenhag Büyükelçiliği, İsmail Aramaz-Kabil (Afganistan) Büyükelçiliği, Babür Girgin-İslamabad (Pakistan) Büyükelçiliği, Esra Cankorur-Manila (Filipinler) Büyükelçiliği, Yönet Can Tezel- Kiev (Ukrayna) Büyükelçiliği, Korkut Gündem-Quito (Ekvador) Büyükelçiliği, Osman Yavuzalp-Adis Ababa (Etiyopya) Büyükelçiliği, Sedef Yavuzalp–Kampala (Uganda) Büyükelçiliği, Yunus Demirer-Riyad (Suudi Arabistan) Büyükelçiliği, Hatun Demirer–Manama (Bahreyn) Büyükelçiliği, Ahmet Demirok-Doha (Katar) Büyükelçiliği, Metin Kılıç-Bişkek (Kırgızistan) Büyükelçiliği, Şule Öztunç-Caracas (Venezuella), Oğuz Ateş Burunei, Engin Soner Gambia, İhsan Kızıltan Ruanda, Aydın Evirgen Dominik Cumhuriyeti, Hayret Yamav Panama’ya atanacak.