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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın darbecileri iade etmemesi ilişkilerimizi etkileyecek

Yunanistan, Türkiye'nin iadesini istediği 8 askeri reddetmişti

04 Mayıs 2017 20:17

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebinin reddedilmesiyle ilgili "Yunanistan'ın darbecileri iade etmemesi ilişkilerimizi etkileyecek" açıklaması yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Adil ve tarafsız olmasını umduğumuz Yunan yargısı ne yazık ki bir kez daha bizi hayal kırıklığına uğratarak, anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki ikinci iade talebimizi de reddetmiştir. 

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamları, hatalarını tekrar etmişlerdir. Sözkonusu iadenin reddi kararıyla, demokratik düzenimizi hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden, binlercesini yaralayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden suçluların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olunmaktadır. Mağdurların hakları görmezden gelinmektedir. 

Terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefikimizden görmemiz gereken destek ve işbirliğini göremiyoruz. 

Bu karar, suçluların yargılanmamalarına, suçun cezasız kalmasına neden olmakta, darbecileri korumaktadır. 

Suçluların yargı dışında tutulmasına neden olan bu kararın siyasi saiklerle alındığı açıktır. Bu karar darbecilere kucak açan bir ülke olan Yunanistan’la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımızı kaçınılmaz olarak etkileyecektir. "

 

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