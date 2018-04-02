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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladı

"Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz”

02 Nisan 2018 23:29

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Edirne'de yakalandıktan sonra tutuklanan Yunan askerlerle ilgili Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos'un  “Görünüşe göre Türkiye bu durumu siyasi amaçlarla kullanmak istiyor" sözlerine tepki gösterildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada "Yunanistan'ın devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ifadelerini esefle karşılıyoruz. Kullanılan ifadeler Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sınırımızı yasa dışı geçtikleri için ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün (1 Nisan) yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler, Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos da bugün yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre Türkiye -ki bu en başından bu yana endişelendiğiniz bir şeydi- bu durumu siyasi amaçlarla kullanmak istiyor” demişti.

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