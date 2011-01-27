-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ''YAHUDİ''LERİ ANDI ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi altında hayatını kaybeden Yahudi ve diğer azınlık grubu mensuplarını, yayımladığı mesajla andı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 27 Ocak tarihinin Yahudi Soykırımı (Holokost) Kurbanlarını Anma Günü olarak belirlendiği hatırlatılarak, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi altında hayatını kaybeden milyonlarca Yahudi ve birçok azınlık grubu mensuplarını saygıyla anıyoruz. En büyük Nazi ölüm kampı Auschwitz-Birkenau'nun kurtuluşunun 66. yıl dönümüne de denk gelen bugünde, Holokost'un geçmişe hapsedilip unutulamayacağını vurgularken, tarih boyunca insanlığa karşı işlenmiş bu en vahim suçtan insanlık adına dersler çıkartarak, daha iyi bir gelecek ve barış içinde bir dünya yaratmak için çalışmanın önemini hatırlıyoruz" denildi. Açıklamada, Türkiye'nin, demokrasi ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik sarsılmaz inancından hareketle, Yahudi Soykırımının hatırlanması ve bundan dersler çıkarılması ile ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve anti-Semitizme karşı mücadelede izlemekte olduğu ilkeli siyaseti kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi yönetiminin hedefi halindeki kişileri korumak ve kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atmaktan çekinmemiş Türk diplomatların da saygı ve rahmetle anıldığı kaydedildi.