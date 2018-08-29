Dışişleri Bakanlığı: Vize serbestisi dahil çabalarımızın karşılığını Avrupa Birliği'nden almak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize serbestisine yönelik Türkiye'nin gerekli şartları yerine getirdiğini belirterek, "Vize serbestisi dahil çabalarımızın karşılığını Avrupa Birliği'nden almak istiyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 60 milyar liradan fazla borcun yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda "Siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Gül de, "Yargıda hedef süre uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak'tan itibaren bu uygulama hayata geçecek." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, toplantıda özellikle siyasi reform sürecinin hızlandırılması konusunda mutabık kalındığını ifade ederek "Önümüzdeki süreçte yargı ve temel haklar, özgürlük ve güvenlik alanlarındaki başlıklara tüm kurumlarımız olarak ve AB Başkanlığı olarak odaklanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha az bürokrasi, daha etkin karar alma mekanizmasıyla daha hızlı adımlar atılacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın çalışmayı düşünüyoruz. Bugüne kadar Avrupa Konseyi ile aramızdaki ortak komisyonlar, çalışma grupları ve yakın iş birliğimiz her iki tarafın da yararına olmuştur. Türkiye, Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden bir tanesidir. Sadece Parlamenter Meclis değil, İnsan Hakları Mahkemesi dahil tüm kurumlarıyla yakın iş birliğimiz var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB ile ilişkilerimizde öncelikle devam eden ve sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız. Bu konulardan bir tanesi Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlatılması ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi. Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlaması ile ilgili çalışmalarımızı gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek bizler sürdürüyoruz. Vize serbestisi konusunda 7 kriter vardı, şimdi 6'ya düştü. Bu konuda AB kurumlarıyla ve tüm komiserlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geriye kalan 6 kriter konusunda kendi içimizde de tüm bakanlıklarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teknik heyetlerimiz 31 Mayıs'ta Ankara'da bir araya geldi. Bundan sonra da görüşmelerimizi, ortak çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız."

Türkiye'nin AB'den beklentilerinin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Vize serbestisi dahil çabalarımızın karşılığını almak istiyoruz ve siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz." dedi.

"Pilot uygulamaları pazartesi günü başlatacağız"

Adalet Bakanı Gül ise, "Yargıda hedef süre uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak'tan itibaren bu uygulama hayata geçecek." şeklinde konuştu.

Bakan Gül şunları söyledi:

"AİHM nezdinde Türkiye'nin şikayet edildiği, insan hakları ihlalleri anlamında yapılan müracaatlar son 15 yıl için en düşük oranda"