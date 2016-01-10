T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Vize anlaşmaları feshedilmeyecek

Türkiye'nin vize politikaları, AB'ye tam üyelikten sonra Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilecek

10 Ocak 2016 10:49

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 89 ülke ile vize anlaşmalarını feshetmeyeceğini bildirdi.

Dünya'da yer alan habere göre; Bakanlık Türkiye'nin vize politikalarının AB'ye tam üyelikten sonra Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirileceğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarına Schengen vize muafiyetinin sağlanması için AB ile müzakere sürecinin devam ettiği vurgulanarak, "Ülkemizin üçüncü ülkelere yönelik vize politikasının AB ile tam uyumlu hale getirilmesi AB’ye tam üye olduktan sonra yerine getirmemiz gereken bir yükümlülüktür” ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER

abtam üyelikmüzakerevize89 ülkeiptaldışişleri bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24