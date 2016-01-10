Dışişleri Bakanlığı: Vize anlaşmaları feshedilmeyecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 89 ülke ile vize anlaşmalarını feshetmeyeceğini bildirdi.

Dünya'da yer alan habere göre; Bakanlık Türkiye'nin vize politikalarının AB'ye tam üyelikten sonra Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirileceğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarına Schengen vize muafiyetinin sağlanması için AB ile müzakere sürecinin devam ettiği vurgulanarak, "Ülkemizin üçüncü ülkelere yönelik vize politikasının AB ile tam uyumlu hale getirilmesi AB’ye tam üye olduktan sonra yerine getirmemiz gereken bir yükümlülüktür” ifadesi kullanıldı.