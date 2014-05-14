T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası yardıma ihtiyacımız yok!

Bakanlık Soma için uluslararası yardım tekliflerinin geldiğini söyledi ancak yakın zamandaki Şili örneğinin aksine bu teklifler reddedildi

14 Mayıs 2014 18:37

Dışişleri Bakanlığı, Soma'daki maden faciasının ardından “pek çok ülkeden yardım teklifi geldiğini ancak şu an için yardıma ihtiyaç olmadığını” duyurdu.

Yakın geçmişte uluslararası etki yaratan bir diğer maden kazası Ekim, 2010’da Şili’de meydana gelmişti. Göçük nedeniyle 33 işçinin madende mahsur kaldığı olayda Şili devleti uluslararası yardımı reddetmedi ve işçiler 69 gün sonra madenden sağ salim kurtarıldı.  

 

Şili’de ne olmuştu?

 

Şili’deki süreçte, göçükteki işçilere erişim kazadan 17 gün sonra başarılmıştı. Kurtarma ekibi, 12 santimetre çapındaki sondaj kuyusu ile işçilere ulaşarak sağ oldukları anlaşıldı.

Yüzeyden 66 santimetre çapında açılacak olan sondaj kuyusu içerisinden işçilerin dışarıya çıkarılması planlandı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dahil pek çok kuruluşun teknik destek verdiği kurtarma çalışmalarında, işçilerin oksijen, su ve gıda ihtiyaçları konusunda gerekli tedbirler alınırken, fizik ve ruh sağlıklarının korunması içinde her türlü olanak seferber edildi. Ayrıca NASA ekibi, madencileri çıkarmak için tasarlanmış çelik kapsüle (kurtarma kafesine) ilişkin önerilerde de bulunmuştu.

Kurtarma planından önce madencilere ulaşacak tünel çökmemesi için metalle kaplandı ve sağlamlaştırıldı. Kurtarma işlemi için hazırlanan özel kapsül, sabah saatlerinde yerin altına gönderildi. Bir Bolivyalı'nın da bulunduğu 33 madenci arasında kriz anında soğukkanlılığını koruyabilen ve sağlık durumu iyi olan madencilere öncelik verildi. Kurtarma ekibinden bir görevli kapsülün içinde yerin altına indi. Yeryüzüne doğru yola çıkan ilk madenci Florencio Avalos'tu.

ETİKETLER

maden işçilersomayangıngöçükdışişleri bakanlığışili örneğiuluslararası yardımihtiyaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24