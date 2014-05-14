Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası yardıma ihtiyacımız yok!

Dışişleri Bakanlığı, Soma'daki maden faciasının ardından “pek çok ülkeden yardım teklifi geldiğini ancak şu an için yardıma ihtiyaç olmadığını” duyurdu.

Yakın geçmişte uluslararası etki yaratan bir diğer maden kazası Ekim, 2010’da Şili’de meydana gelmişti. Göçük nedeniyle 33 işçinin madende mahsur kaldığı olayda Şili devleti uluslararası yardımı reddetmedi ve işçiler 69 gün sonra madenden sağ salim kurtarıldı.

Şili’de ne olmuştu?

Şili’deki süreçte, göçükteki işçilere erişim kazadan 17 gün sonra başarılmıştı. Kurtarma ekibi, 12 santimetre çapındaki sondaj kuyusu ile işçilere ulaşarak sağ oldukları anlaşıldı.

Yüzeyden 66 santimetre çapında açılacak olan sondaj kuyusu içerisinden işçilerin dışarıya çıkarılması planlandı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dahil pek çok kuruluşun teknik destek verdiği kurtarma çalışmalarında, işçilerin oksijen, su ve gıda ihtiyaçları konusunda gerekli tedbirler alınırken, fizik ve ruh sağlıklarının korunması içinde her türlü olanak seferber edildi. Ayrıca NASA ekibi, madencileri çıkarmak için tasarlanmış çelik kapsüle (kurtarma kafesine) ilişkin önerilerde de bulunmuştu.

Kurtarma planından önce madencilere ulaşacak tünel çökmemesi için metalle kaplandı ve sağlamlaştırıldı. Kurtarma işlemi için hazırlanan özel kapsül, sabah saatlerinde yerin altına gönderildi. Bir Bolivyalı'nın da bulunduğu 33 madenci arasında kriz anında soğukkanlılığını koruyabilen ve sağlık durumu iyi olan madencilere öncelik verildi. Kurtarma ekibinden bir görevli kapsülün içinde yerin altına indi. Yeryüzüne doğru yola çıkan ilk madenci Florencio Avalos'tu.