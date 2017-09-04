Dışişleri Bakanlığı: Türkiye karşıtı kampanyaları esefle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başabakanı Angela Merkel'in "Türkiye ile müzakereler AB Zirvesi'nde görüşülecek" sözlerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Almanya'da ve Avusturya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı ve ülkemizin AB üyelik sürecini engelleme temelleri üzerine kurmalarını esef ve ibretle izliyoruz" denildi.

Açıklamada "Türkiye, anılan ülke siyasetçilerinin miyop bakış açılarının göremeyeceği zenginlikte bir aidiyete ve geleceğe sahip olup, kendi yönünü kendisi belirlemektedir" ifadelerine de yer verildi.