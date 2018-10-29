Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Brezilya ile dostluk bağlarını güçlendirmeye kararlıdır

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 160\'ıncı yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, \"Türkiye Brezilya ile ikili ilişkilerini geliştirmeye ve var olan dostluk bağlarını diyalog ve işbirliği yoluyla güçlendirmeye kararlıdır\" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 160 yıl önce kurulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Osmanlı Devleti ile Brezilya İmparatorluğu arasında diplomatik ilişkileri kuran Dostluk, İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması 1858 yılında imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti arasında siyasi ilişkiler de 1927 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile kurulmuştur. Her ikisi de dinamik ekonomileri ve toplumlarıyla barışa ve çok taraflılığa bağlı, yükselen ülkeler olan Türkiye ve Brezilya, bu yıllar içinde hala güçlendirmeye devam ettikleri çok boyutlu bir ilişki geliştirmişlerdir. Brezilya, Türkiye’nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ilk stratejik ortağı ve en büyük ticaret ortağıdır. 2006 yılında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu kurulmuştur. 2010 yılında Türkiye ve Brezilya Stratejik Ortaklık için Eylem Planı’nı imzalayarak ikili ilişkilerini stratejik işbirliği düzeyine yükselttikleri yeni bir dönemi başlatmışlardır.\"

\'İKİLİ TİCARET HACMİ 3 MİLYAR DOLARA ULUŞTI\' Açıklamanın devamında, Türkiye ve Brezilya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin stratejik işbirliği ruhuyla uyumlu şekilde arttığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

\"2017’de ikili ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaşmıştır. 2009’dan bu yana İstanbul’la Sao Paulo’yu birbirine bağlayan Türk Havayolları uçuşları sayesinde, iki ülke arasındaki turist sayısı düzenli bir şekilde artış göstermektedir. Son yıllarda, Birleşmiş Milletler, G-20 gibi çeşitli uluslararası platformlardaki ve MERCOSUR gibi bölgesel örgütlerdeki diyalogda da artış görülmektedir. Bu önemli yıl dönümü Brazilya Büyükelçiliğimiz ve Sao Paulo Başkonsolosluğumuz tarafından yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 160\'ıncı Yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye Brezilya ile ikili ilişkilerini geliştirmeye ve var olan dostluk bağlarını diyalog ve işbirliği yoluyla güçlendirmeye kararlıdır.\"

ANKARA, (DHA)