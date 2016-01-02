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Dışişleri Bakanlığı: Türk STK çalışanları Somali'de saldırıya uğradı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki saldırıda, bir Somali vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk çalışanın da yaralandığı duyuruldu

02 Ocak 2016 00:52

Türk sivil toplum kuruluşu çalışanlarının Somali'nin başkenti Mogadişu'da saldırıya uğradığını açıklayan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 1 Türk çalışanın yaralandığını, bir Somali vatandaşının da öldüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Mogadişu'da insani yardım faaliyetlerinde bulunan  Türk sivil toplum kuruluşu çalışanlarına yönelik olarak bugün öğle saatlerinde bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda bir vatandaşımızın yaralandığı, bir Somali vatandaşının da hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.  Saldırıda hayatını kaybeden Somali vatandaşına da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.  Bu saldırıyı kınıyor, saldırının faillerinin yakalanmasını ve adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Türkiye Somali'de barış ve refahın tesisine katkıda bulunabilmek amacıyla Somali halkının yanında yer almaya devam edecektir?"

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