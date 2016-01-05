Dışişleri: Suudi Arabistan misyonlarına yönelik saldırılar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İran-Suudi Arabistan arasında yaşanan idam gerilimiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahran ve Meşhed’deki Suudi Arabistan misyonlarına yönelik saldırılar kabul edilemez" dendi.

İHA'da yer alan habere göre; "Türkiye, iki ülke arasındaki gerginliğin bölge güvenliği, istikrarı ve barışı üzerinde olumsuz yansımalara sebebiyet vermemesini ve bir an önce tehdit dilinin bırakılarak diplomasi diline dönülmesi ve teenni ile hareket edilmesini istemektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın İran’daki diplomatik ve konsüler misyonlarına yönelik saldırılardan endişe duyulduğu vurgulanarak, "Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Hakkındaki Viyana Sözleşmeleri uyarınca diplomatik ve konsolosluk misyon binaları tam dokunulmazlık hakkına sahip olup, kabul eden devlet bu misyonların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu bakımdan, Tahran ve Meşhed’deki Suudi Arabistan misyonlarına yönelik saldırılar kabul edilemez" dendi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan yönetimi, Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin idam cezasının infaz edildiğini duyurmuştu.

İran, idamlara tepki göstermiş ve Dışişleri Bakanlığı, "Bu kısır ve sorumsuz politikanın sonuçları faillerine dönecek ve Suudi yönetimi izlediği bu politika için ağır bedel ödeyecek" şeklinde açıklama yapmıştı. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası ateşe verilmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan, İran ile diplomatik ilişkileri kestini açıklamış, Bahreyn, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de Suudilere destek gelmişti.