Dışişleri Bakanlığı: Suriye anayasa komitesinin oluşumu ve usül kuralları ele alınmıştır

Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'dan temsilciler ile BM temsilcisi Staffan de Mistura arasında Cenevre'de yapılan görüşmede Suriye anayasa komitesinin hem hükümet hem de muhalefet aday listeleri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Rus, Türk ve İranlı diplomatlar, Suriye anayasa komitesi kurulmasına ve İdlib'deki duruma ilişkin konuları ele almak üzere Cenevre'de toplandı.

Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada garantörler arasında teknik düzeyde yapılacak görüşmelerle süreç devam ettirilecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Astana garantörü ülkelerin heyet başkanları 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisiyle biraraya gelmişlerdir.

Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi’nin oluşumu ve usül kuralları ele alınmıştır.

Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan Sivil Toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir.

Süreç Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir"