Dışişleri Bakanlığı: Sudan'da barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguluyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan'daki gelişmelere ilişkin "Sudan'ın içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte ülkede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguluyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından, Sudan'da yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdel Fattah al-Burhan ile Başbakan Abdalla Hamdouk arasında Anayasal Bildiri çerçevesinde geçiş sürecine dönülmesi ve Başbakan Hamdouk'un yeniden görevi üstlenmesi hususlarında mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Sudan'ın içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte Sudan halkının tüm kesimlerinin beklentilerinin dikkate alınmasının ve ülkede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguluyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan'ın ve Sudanlı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadeleri kaydedildi.