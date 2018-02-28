T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ifadeleri, her türlü temelden yoksundur

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bağlamında Türkiye'ye yaptığı atıf hakkındaki soru üzerine, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'

28 Şubat 2018 13:12

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü\'nün Suriye\'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bağlamında Türkiye\'ye yaptığı atıf hakkındaki soru üzerine, \"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü\'nün sözkonusu BM Güvenlik Konseyi kararının \"Türkiye tarafından iyi okunmasıö gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir\" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü\'nün Suriye\'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bağlamında Türkiye\'ye yaptığı atıf hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: \"2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının odak noktası, rejimin bir hafta içinde yüzlerce sivilin katledilmesine ve hastane, okul gibi sivil tesislerin tahrip edilmesine yol açan saldırılarının durdurulması, ayrıca rejimin uyguladığı kuşatma siyasetinin açlığa mahkum ettiği insanlara insani erişim sağlanmasıdır. Karar, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye\'de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardım erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan sağlanması amacıyla çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün süreyle insani ateşkes ilan edilmesi talebinde bulunmaktadır.

ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA BM ŞARTI\'NIN 51. MADDESİ TEMELİNDE MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANMAKTADIR
Kararda atıf yapılan, insani durumun endişe yarattığı yerler arasında Afrin zikredilmemektedir. Zira Afrin\'de cereyan eden, kararda kastedilen şekilde sivil-terörist ayrımı gözetmeyen bir çatışma değil, Suriye\'nin bütünlüğünü ve Türkiye\'nin milli güvenliğini hedef alan terörist örgütlere karşı yürütülen bir mücadeledir. Türkiye, Suriye\'deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda BM Şartı\'nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır. 

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ\'NÜN İFADELERİ, HER TÜRLÜ TEMELDEN YOKSUNDUR
Hal böyleyken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü\'nün sözkonusu BM Güvenlik Konseyi kararının \'Türkiye tarafından iyi okunması\' gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir. 
Kararı amaç ve hedeflerini çarpıtmadan hayata geçirmek ilgili tüm taraflar için öncelik teşkil etmelidir. Masum halkın korunması saikiyle alındığı varsayılan kararın, teröristlerin korunmasına yönelik şekilde çarpık ve çifte standartlı yorumlanmasından özenle kaçınılmalıdır.
Bu çerçevede, ABD\'nin de teröristlere destek veren açıklamalar yapmak yerine rejimin masum sivil insanlara saldırılarını durdurmaya odaklanmasını tavsiye ederiz. Türkiye, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da, Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesi için üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir.\" 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHADIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü SuriyeBM Güvenlik KonseyiTürkiyeDışişleri Bakanlığı SözcüsüBakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24