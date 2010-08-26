-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SOMALİ'DEKİ SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Başkenti Mogadişu'da önceki gün bir otele düzenlenen, aralarında milletvekillerinin bulunduğu onlarca kişinin öldüğü saldırıyı ''şiddetle'' kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''24 Ağustos 2010 tarihinde Mogadişu'da bir otele düzenlenen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz'' denildi. Açıklamada, Türkiye'nin, derin üzüntü yaratan bu saldırıda hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dilediği belirtildi. Türkiye'nin, dost ve kardeş ülke Somali'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve birliğine önem verdiği vurgulanan açıklamada şöyle kaydedildi: ''21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliği yaptığı İstanbul Somali Konferansı ile de ortaya konduğu üzere Somali'deki sorunların aşılması ve ülkenin barış ve istikrara kavuşması için üzerine düşeni yapmaya gayret etmektedir. Bu çerçevede, kardeş Somali halkı ve Geçici Federal Hükümetin ülkedeki istikrarı sağlama çabalarına destek vermeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.''