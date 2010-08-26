T24 LogoT24 Logo
Dünya

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SOMALİ'DEKİ SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 23:22

-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SOMALİ'DEKİ SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Başkenti Mogadişu'da önceki gün bir otele düzenlenen, aralarında milletvekillerinin bulunduğu onlarca kişinin öldüğü saldırıyı ''şiddetle'' kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''24 Ağustos 2010 tarihinde Mogadişu'da bir otele düzenlenen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz'' denildi.  Açıklamada, Türkiye'nin, derin üzüntü yaratan bu saldırıda hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dilediği belirtildi. Türkiye'nin, dost ve kardeş ülke Somali'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve birliğine önem verdiği vurgulanan açıklamada şöyle kaydedildi: ''21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliği yaptığı İstanbul Somali Konferansı ile de ortaya konduğu üzere Somali'deki sorunların aşılması ve ülkenin barış ve istikrara kavuşması için üzerine düşeni yapmaya gayret etmektedir. Bu çerçevede, kardeş Somali halkı ve Geçici Federal Hükümetin ülkedeki istikrarı sağlama çabalarına destek vermeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24