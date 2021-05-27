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Dışişleri Bakanlığı: Somali’de seçim sürecinde uzlaşıyla neticelenen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz

27 Mayıs 2021 23:30

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki seçimlere ilişkin, "Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda bugün imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, Somali'de seçim sürecine ilişkin varılan anlaşma hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda bugün imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu vesileyle, dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleyecek iradeye ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna yönelik inancımızı bir kez daha yineliyor, Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarını takdirle karşılıyor ve seçim sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz." denildi.

 

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