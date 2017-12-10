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Dışişleri Bakanlığı: Sivilleri hedef alan bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın Selahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Türkmenler'in yoğun olarak yaşadığı mahalleye yakın dağlık bölgeden havan saldırısı düzenlendiğini hatırlatarak, "Sivilleri hedef alan bu alçak terör saldırısını şid

10 Aralık 2017 16:50

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak\'ın Selahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Türkmenler\'in yoğun olarak yaşadığı mahalleye yakın dağlık bölgeden havan saldırısı düzenlendiğini hatırlatarak, \"Sivilleri hedef alan bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz\" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
\"Dün (9 Aralık) akşam saatlerinde Irak\'ın Selahaddin Vilayeti\'ne bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahalleye, ilçeye yakın dağlık bölgeden havan saldırısı düzenlendiği, saldırıda yaşları küçük iki kardeşin hayatını kaybettiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5\'i ağır 7 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sivilleri hedef alan bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye\'nin terörizmle mücadelede Irak halkı ve Hükümeti\'yle tam dayanışma içinde olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.\"  

 

 

 

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