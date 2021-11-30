Dışişleri Bakanlığı sınavında usulsüzlük soruşturması: 25 gözaltı kararı

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavda FETÖ'nün sorulara erişerek dağıtmasıyla ilgili soruşturmada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Dışişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, FETÖ tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.